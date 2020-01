De Chinese overheid reserveert 60,33 miljard yuan (ruim 8,2 miljard euro) om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, blijkt uit een statement van het Chinese ministerie van Financiën.

Momenteel zijn 81 mensen overleden aan het virus. Bijna 3.000 mensen zijn besmet geraakt, van wie er ruim 400 in kritieke toestand verkeren.

Het openbaar vervoer is inmiddels in zeventien Chinese steden grotendeels platgelegd, waaronder Peking, Sjanghai, Wuhan en de oostelijke provincie Shandong, waar zo'n 100 miljoen mensen wonen. In Wuhan is ook de luchthaven gesloten.

Maandag kondigde ook de stadsprovincie Chongqing soortgelijke maatregelen aan. Hier wonen ruim 30 miljoen mensen.

Zondag kondigde het land aan de nieuwjaarsvakantie te verlengen van 30 januari tot 2 februari. Aan het einde van deze periode reizen gewoonlijk miljoenen Chinezen weer naar huis, een situatie die China voorlopig wil voorkomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft aangekondigd om maandag een spoedberaad met autoriteiten in Peking te houden en te bespreken hoe het virus onder controle gehouden kan worden.

