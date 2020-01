Als gevolg van het nieuwe coronavirus zijn inmiddels 80 mensen in China overleden. Wereldwijd zijn nu 2.750 mensen besmet met de ziekte.

De Chinese minister aan het hoofd van de Nationale Gezondheidsraad waarschuwde zondag dat het virus zich steeds sneller verspreidt en dat er nog een stijging in het aantal besmettingen wordt verwacht.

Nog altijd is er veel onduidelijk over het virus. Autoriteiten vermoeden dat de uitbraak begon op een vismarkt in de miljoenstad Wuhan, waar illegaal wild werd verkocht.

De regering van China heeft zondag een landelijk verbod op de handel in exotisch wild afgekondigd.

Wereldwijd vrezen regeringen voor een pandemie (een epidemie op globale schaal). Inmiddels zijn er in veertien landen gevallen van besmettingen vastgesteld.

Landen met besmettingen Thailand

Verenigde Staten

Macau

Taiwan

Australië

Singapore

Maleisië

Frankrijk

Japan

Vietnam

Zuid-Korea

Canada

Nepal

China

Virus ook besmettelijk tijdens incubatietijd

Het virus blijkt ook besmettelijk te zijn tijdens de incubatietijd. Dit is de periode dat iemand besmet is, maar nog geen ziekteverschijnselen vertoont.

De incubatietijd van het coronavirus, dat de naam 2019-nCoV heeft gekregen, bedraagt 1 tot 14 dagen.

RIVM komt maandag met advies voor Nederlands kabinet

In Nederland komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag met een advies voor het kabinet.

Zaterdag liet minister Bruno Bruins van Medische Zorg al weten dat Nederland de situatie nauwlettend volgt. Op basis van het advies van het RIVM zal de minister bepalen of er extra maatregelen moeten komen.