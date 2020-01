Ex-veiligheidsadviseur John Bolton wist dat Amerikaanse president Donald Trump 400 miljoen dollar (zo'n 362 miljoen euro) aan militaire steun voor Oekraïne wilde bevriezen, totdat Oekraïne wilde meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek naar Trumps rivalen. Dat schrijft de The New York Times maandag op basis van een ongepubliceerde documenten geschreven door Bolton zelf.

Trump zou in augustus Bolton hebben verteld over zijn plan het geld vast te houden. De advocaat van Bolton bevestigt de inhoud van het manuscript. Het gaat om een boek waar de oud-veiligheidsadviseur aan begon nadat hij in september werd ontslagen.

Door de militaire steun terug te houden, wilde Trump een strafrechtelijk onderzoek afdwingen naar ex-vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter, zou Bolton schrijven. Ook zou de Amerikaanse president een uitnodiging voor zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky als pressiemiddel hebben ingezet.

De voorzitter van de Democratische minderheid in de Senaat, Chuck Schumer, riep na de publicatie van de New York Times op om Bolton te laten getuigen in de rechtszaak.

Bolton zei al begin januari dat hij bereid zou zijn om te getuigen tegen Trump als de Senaat hem zou dagvaarden. Eerder weigerde hij nog om te getuigen voor het Huis van Afgevaardigden in het impeachmentonderzoek. Waarom hij wel voor de senaat wilde getuigen, wilde hij niet zeggen. De door de Republikeinen gecontroleerde Senaat wil tot nu toe geen enkele getuige horen.

Bolton werd in september ontslagen uit het Witte Huis. Hij was Trumps derde veiligheidsadviseur. De president zei over het ontslag dat zijn regering het vaak niet eens was met suggesties van Bolton. Na het ontslag zei Bolton een boek te gaan schrijven over zijn werkzame periode onder Trump.

Dinsdag begon afzettingsrechtszaak tegen Trump

Dinsdag begon in de Verenigde Staten de afzettingsrechtszaak tegen Donald Trump. Hij wordt beschuldigd van machtsmisbruik vanwege zijn vermeende poging Oekraïne onder druk te zetten.

Zijn advocaten stellen dat Trump binnen zijn wettelijke bevoegdheden bleef en niets verkeerd deed. Ze doen het afzettingsproces tegen hem af als een "onwettige" en politiek gemotiveerde Democratische poging om de verkiezingsuitslag van 2016 ongedaan te maken.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden beschuldigt Trump ook van belemmering van het Congres, omdat het Witte Huis elke vorm van medewerking met het afzettingsonderzoek weigerde. Zo zouden documenten zijn achtergehouden en werden potentiële getuigen aangespoord niet voor het Huis te verschijnen.

Maandag gaan de advocaten van Trump verder met het presenteren van de verdediging. Elke advocaten heeft 24 uur de tijd.