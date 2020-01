Tijdens demonstraties in Irak op dit weekend zijn twaalf mensen om het leven gekomen. Meer dan tweehonderd mensen raakten gewond bij confrontaties tussen demonstranten en het Iraakse leger, meldt CNN.

Negen mensen kwamen om het leven bij demonstraties in de hoofdstad Bagdad en drie anderen in de zuidelijke stad Nasiriyah. Tijdens een demonstratie zaterdag in Bagdad zette het leger traangas en wapengeweld in om de grote groep demonstranten uit elkaar te drijven.

De demonstranten gingen vrijdagavond de straat op toen geestelijk leider Muqtada al-Sadr die avond bekend maakte niet langer de antiregeringsdemonstranten te zullen steunen.

In het land is het al maanden onrustig doordat delen van de Iraakse bevolking kwaad zijn over de slechte staat van de economie, corruptieschandalen en de sektarische machtsdeling in het land. Volgens Amnesty International zijn er al zeshonderd mensen omgekomen tijdens de demonstraties in Irak.

Jeanine Hennis-Plasschaert, de speciaal vertegenwoordiger voor Irak van de Verenigde Naties, noemde zaterdag op Twitter de reactie van de Iraakse regering op de demonstraties onverantwoordelijk. "De mensen moeten worden bediend en beschermd, niet gewelddadig worden onderdrukt", aldus Hennis-Plasschaert