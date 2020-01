Bij een aanval op een legerbasis in Mali zijn zondag ongeveer twintig soldaten omgekomen, meldt de Malinese regering.

Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. De regering houdt het vooralsnog bij "terroristen" die "behoorlijke schade hebben aangericht". Als reactie zijn extra militairen naar de regio van de aanval, Ségou, gestuurd.

In het recente verleden werden Malinese militairen veelvuldig onder vuur genomen door strijdkrachten die banden hebben met terreurgroepen Islamitische Staat (IS) en Al Qaeda.

De aanvallen zorgen voor veel doden. Zo kwamen bij bloederige aanslagen medio november en september in totaal bijna honderd militairen om het leven. Ook vielen er tientallen gewonden, onder wie achttien soldaten die namens de Verenigde Naties (VN) in het gebied actief zijn.

In Mali waren tot mei ook Nederlandse militairen aanwezig die deel uitmaakten van een vredesmissie van de VN. Die troepen werden teruggetrokken omdat het ministerie van Defensie wilde focussen op de missies in Irak en Afghanistan. Frankrijk is nog wel actief in het Noord-Afrikaanse land.