Het nieuws over het coronavirus maakt sommige mensen bezorgd. Onder meer via ons reactieplatform NUjij en de NU.nl-mailbox komen veel vragen en reacties van bezorgde lezers binnen. Moet je je inderdaad zorgen maken? Hieronder de antwoorden.

Ik ga binnenkort op vakantie naar Argentinië/Indonesië/de Filipijnen/een ander land. Is dat gevaarlijk?

Nee. "Er is sprake van een uitbraak in China, maar niet in de rest van de wereld", aldus een RIVM-woordvoerder. "In andere landen is alleen sprake van importgevallen: stel dat een besmet persoon vanuit de regio Wuhan in China naar bijvoorbeeld Canada vliegt, betekent dat niet dat het virus meteen in Canada rondwaart." Besmette en mogelijk besmette patiënten worden in quarantaine gehouden om dat te voorkomen.

Je kunt dus prima op vakantie. Alleen een reis naar de Chinese provincie Hubei wordt afgeraden.

Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen als ik naar Argentinië/Indonesië/de Filipijnen/een ander land vlieg? Moet ik een mondkapje op in het vliegtuig, of vaker mijn handen wassen?

Nee. Iedereen met een coronavirusdiagnose is in quarantaine en in de vijftien Chinese steden met de meeste risico's ligt het (vlieg)verkeer plat. De kans dat je bij een besmet persoon in het toestel stapt, is dus enorm klein. Bovendien is de reputatie van de vliegtuigventilatie als ziekteverspreider niet geheel terecht, ontdekten wetenschappers in 2018.

Er zijn al zó veel landen besmet! China, de VS, Vietnam, Canada, Frankrijk, nog heel veel andere landen...

Het klopt dat het virus in meer dan tien landen is opgedoken. Maar dat een virus in een land opduikt, betekent niet dat het zich ook verder verspreidt, zoals in het antwoord op de eerste vraag al staat uitgelegd. In alle landen behalve China is het aantal besmettingen nog op ´´één hand te tellen.

Die patiënt in Frankrijk is toch ook in Nederland geweest?

Nee. De Franse gezondheidsorganisatie had dat gemeld, maar die informatie bleek niet te kloppen, aldus het RIVM.

Ik heb iets besteld in de Chinese webshop Alibaba. Kan een eventueel besmette inpakker het virus via het pakketje aan mij doorgeven?

Nee, aldus het RIVM. "Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen." En er is geen reden om te denken dat dit coronavirus een uitzondering is.

Ik zie op filmpjes allemaal huilende verpleegkundigen, dode mensen en patiënten die op straat zijn bezweken. Houdt China niet allerlei informatie onder de pet?

Die vraag kan helaas alleen China beantwoorden. Wel zijn de experts die we interviewden tot nu toe positief verrast over hoe China omgaat met de epidemie. En de filmpjes? In de meeste zit geen bewijs dat het echt het coronavirus betreft. Ze kunnen kloppen, maar het zouden ook bijvoorbeeld oude beelden van een heel andere situatie zijn. Je weet het niet.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelt dit niet als een internationale gezondheidscrisis. Daardoor hoeven landen ook niet samen te werken. Maar wat als de epidemie ineens veel erger wordt?

De WHO noemt het vooralsnog geen internationale gezondheidscrisis omdat het vooral een Chinees probleem is. Dat betekent niet dat ze haar handen ervan aftrekt. De organisatie houdt de situatie in China en de rest van de wereld nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, kan de WHO alsnog opschalen.

Meer weten over het coronavirus? Lees de antwoorden uit het vragenartikel hieronder, of stel je vraag via redactie@nu.nl.