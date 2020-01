De Chinese minister aan het hoofd van de Nationale Gezondheidsraad heeft zondag gezegd dat het nieuwe coronavirus zich steeds sneller verspreidt en dat er meer nieuwe ziektegevallen worden verwacht. Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijkheid over de aard van 2019-nCoV.

In dit slowblog praat de redactie van NU.nl je een aantal keer per dag bij over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus.

Minister Ma bevestigde zondag dat het vermogen van nieuwe coronavirus om zich te verspreiden lijkt tte groeien. "We hebben nog geen duidelijkheid over de risico's dat het virus verder muteert", zei hij. Wel lijkt het erop dat het gevaar dat het virus vormt voor mensen uit verschillende leeftijdscategorieën verschuift.

Het dodental van de uitbraak van het nieuwe coronavirus was zondagochtend (Nederlandse tijd) opgelopen naar 56. Wereldwijd zijn er ruim 2.000 besmettingsgevallen gemeld, waarvan 1.975 in China.

De huidige theorie van de Chinese autoriteiten is dat de uitbraak begon op een vismarkt in Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners in het midden van het land, waar illegaal wild werd verhandeld. De Chinese regering maakte zondag kondigde zondag een landelijk verbod af op de handel in wild.

Volgens Ma is er echter nog veel onduidelijk over de oorsprong van 2019-nCoV . "We kunnen vaststellen dat het mogelijk is dat de ziekteverwekker afkomstig is van een wild dier", zei hij.

Virus ook besmettelijk tijdens incubatietijd

De incubatietijd van het virus, dat 2019-nCoV is gedoopt, bedraagt 1 tot 14 dagen. In die periode, waarin de patiënt nog geen ziekteverschijnselen vertoont, kan die al wel andere mensen besmetten. Daarin verschilt 2019-nCoV van het Sars-virus.

Het nieuwe virus leidt vooral tot alarm vanwege de snelle verspreiding ervan en het gebrek aan kennis over hoe gevaarlijk en hoe besmettelijk het precies is. Het kan longontsteking veroorzaken, die in sommige gevallen dodelijk kan zijn.

"De kennis die we over het coronavirus hebben is tamelijk beperkt", zei vice-gezondheidsminister Li Bin zondag.

'Gestage voortgang' bij bestrijding uitbraad

Li zei ook dat deskundigen menen dat de verspreiding van het virus een halt kan worden toegeroepen als de huidige maatregelen efficiënt in werking worden. "De maatregelen die we tot zover hebben getroffen liggen in lijn met de situatie rond de uitbraak", aldus Li.

De Chinese autoriteiten hebben als maatregel intussen vijftien steden op slot gezet. Verschillende wegen zijn daar geblokkeerd en het openbaar vervoer is stopgezet. Op de luchthaven van Wuhan zijn vrijwel alle vluchten geannuleerd.

De autoriteiten in de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is, vroegen zaterdag om meer beschermende maskers en kleding. De Chinese regering probeert die in het buitenland te kopen, werd een dag later bekendgemaakt.

Landen proberen pandemie te voorkomen

Wereldwijd proberen regeringen te voorkomen dat de virusuitbraak uitgroeit tot een pandemie (een epidemie op globale schaal). Australië heeft vier gevallen bevestigd, net als Maleisië. In Canada is één geval bekend. De ziekte is ook opgedoken in de VS, Thailand, Zuid-Korea, Hong Kong en Japan.

Het virus heeft ook Europa bereikt. Frankrijk bevestigde zaterdag drie besmettingsgevallen. Een zieke in België zorgde even voor opschudding, maar de man bleek griep te hebben.

Er zijn nog geen mogelijke besmettingsgevallen gemeld in Nederland. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft zaterdag gezegd dat Nederland de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus scherp in de gaten houdt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt maandag met een advies voor het kabinet. Op basis daarvan bepaalt de minister of er extra maatregelen moeten worden getroffen.