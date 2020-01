Filipijnse vulkanologen hebben het gevaarniveau van de uitgebarsten vulkaan Taal verlaagd van niveau 4 naar 3. Dit betekent dat het gevaar voor een nieuwe gevaarlijke uitbarsting is afgenomen.

De geëvacueerde zone was eerst 14 kilometer groot, maar is nu gehalveerd naar 7 kilometer. Autoriteiten benadrukken echter dat het gevaar nog niet volledig is geweken.

Vulkaan Taal begon op zondag 12 januari as uit te stoten, om een dag later uit te barsten en voor het eerst lava te spuwen. Dit ging volgens het Filipijnse instituut voor Seismologie en Vulkanologie (PHIVOLCS) gepaard met bliksemschichten en kleine bevingen.

Doordat vulkaan Taal zich midden in het gelijknamige kratermeer bevindt, kunnen vliegende rotsblokken mogelijk tsunami's veroorzaken. Tenminste zestienduizend inwoners van eilandjes binnen het meer en nabijgelegen steden moesten daarom hun huis verlaten.

Taal is een de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië, terwijl het tegelijkertijd ook een van de kleinste actieve vulkanen in de wereld is. In de laatste 450 jaar barstte de vulkaan ruim 35 keer uit, waarvan de laatste keer in 1977 was. In 1911 kwamen minstens 1.500 mensen om het leven toen de vulkaan uitbarstte.