Iran heeft de capaciteit om uranium onbeperkt te verrijken, aldus de Iraanse Organisatie voor Atoomenergie. Volgens de organisatie hoeven de autoriteiten alleen maar toestemming te geven om de verrijking op te schalen.

Het land gaf eerder al aan meer dan 1.200 kilo uranium te hebben gewonnen en dat dit binnenkort zal worden verrijkt. In november 2019 had Iran al zestig nieuwe nucleaire centrifuges voor deze verrijking in gebruik genomen. Hiermee schond het land de nucleaire deal uit 2015, maar begin januari stapte het land officieel uit de afspraken.

Na het stappen uit de deal zei de regering dat het de nucleaire activiteiten nog wel zou laten controleren door het Internationale Atoomgenootschap. Het land zegt bereid te zijn de deal weer na te leven, als sancties tegen Iran opgeheven worden en Iraanse belangen gegarandeerd worden.

Die sancties werden opgelegd door de Amerikaanse president Donald Trump, die al bijna twee jaar eerder zich uit de overeenkomst terugtrok. Onder meer de Europese Unie en bondgenoten probeerden de deal tevergeefs te redden.

Het akkoord was in 2015 afgesloten tussen Iran en de zes wereldmachten VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland.

Inmiddels zijn de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten hoog opgelopen. Zo doodde de VS de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani bij een droneaanval bij de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Uit wraak viel Iran een legerbasis in Irak aan waar Amerikaanse soldaten zijn gestationeerd.