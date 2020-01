Het dodental door het nieuwe coronavirus in China is gestegen naar 53 en het aantal besmettingen is naar 1.975 gegaan, aldus Chinese staatsmedia zondagochtend (Nederlandse tijd). In Canada is de ziekte vermoedelijk ook opgedoken.

In dit slowblog praat de redactie van NU.nl je een aantal keer per dag bij over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus.

De doden zijn onder meer gevallen in de provincie Henan, dat naast de Hubei-provincie ligt waar het virus uitbrak, en de stad Sjanghai. Het gaat in beide gevallen om de eerste sterfgevallen in deze plaatsen. Alleen in china zijn tot nu toe mensen om het leven gekomen.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO wilde eerst nog niet van een internationaal probleem spreken, maar sprak wel van een "noodtoestand voor China".

Inmiddels heeft het virus zich weer over verschillende landen verspreid, zoals de Verenigde Staten, Japan en Australië. Vrijdag werden de eerste ziektegevallen in Europa bevestigd, toen in Frankrijk drie personen bleken te zijn besmet.

Virus mogelijk opgedoken in Canada

Gezondheidsautoriteiten in de Canadese stad Toronto melden de vermoedelijke eerste besmetting in Canada. De vijftigjarige man was net teruggekomen uit Wuhan en heeft verschijnselen van een luchtwegaandoening.

Hij ligt in het ziekenhuis en is stabiel. Familieleden van de man, die hem hadden opgehaald van het vliegveld, worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Canada vreest een herhaling van de SARS-epidemie uit 2002 en 2003. Toen kwamen er 44 mensen om het leven in het Noord-Amerikaanse land. Het was het enige land buiten Azië waar SARS voor dodelijke slachtoffers zorgde.

Meerdere steden op slot gezet

De Chinese autoriteiten hebben als maatregel intussen vijftien steden op slot gezet. Zo zijn verschillende wegen geblokkeerd en is het openbaar vervoer stopgezet. Op de luchthaven van Wuhan zijn vrijwel alle vluchten geannuleerd.

Zaterdag wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd, waardoor normaal gesproken veel inwoners naar hun familie afreizen. Uit voorzorg zijn enkele nieuwjaarsfeesten in de hoofdstad Peking afgezegd.