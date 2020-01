Nog geen week na de Libië-top in Duitsland, hebben meerdere landen het afgesproken wapenembargo al geschonden. Dat zegt de missie van de Verenigde Naties in Libië zaterdagavond. Welke landen dit gedaan zouden hebben, is niet bekend.

Op zondag 19 januari kwamen verschillende wereldleiders bij elkaar in Berlijn om te praten over de situatie in Libië. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei na afloop van de top dat er een akkoord was bereikt. De partijen hadden afgesproken het wapenembargo van de Verenigde Naties te handhaven en te versterken, wat nodig was om een langdurig staakt-het-vuren te bereiken.

Zes dagen na de top meldt de VN dat verschillende vrachtvliegtuigen op Libische vliegvelden zijn aankomen met wapens, gepantserde voertuigen, adviseurs en strijders. Deze kwamen aan in zowel het oosten als het westen van het land en dus bij de verschillende strijdende partijen.

De VN wil niet de specifieke namen noemen van de landen die het embargo zouden hebben geschonden. Op de top waren bondgenoten van zowel de internationaal erkende regering als van de krijgsheer khalifa Haftar aanwezig.

Al tien jaar chaos in Libië

Al ongeveer tien jaar lang heerst er politieke chaos in Libië. Een einde aan het conflict is nog niet in zicht.

De Libische generaal Haftar maakt de dienst uit in het oosten van het Noord-Afrikaanse land. Sinds een aantal maanden is hij bezig met een opmars naar de hoofdstad Tripoli, waar de internationaal erkende regering gezeteld is.

Hierop besloot Turkije begin januari troepen naar het land te sturen om de stad te verdedigen. Rusland en Turkije ondernamen enkele pogingen om tot een staakt-het-vuren te komen, maar deze zijn tot op heden onsuccesvol.