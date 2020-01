Twee Nederlandse agenten zijn in Argentinië aangekomen om het proces rondom de cocaïnevondst in een Nederlands vrachtvliegtuig te ondersteunen, bevestigt een politiewoordvoerder van de Landelijke Eenheid zaterdag na berichtgeving van De Telegraaf. Drie Nederlandse piloten zitten nog vast op verdenking van betrokkenheid bij de drugssmokkel.

Volgens de krant moeten de agenten telefoons van de piloten uitlezen, maar de woordvoerder kan over mogelijke werkzaamheden niets zeggen.

De Martinair Holland-piloten zitten sinds anderhalve week vast in het Zuid-Amerikaanse land, nadat in hun toestel op het vliegveld van Buenos Aires 86 kilogram cocaïne werd gevonden. De piloten ontkennen enige betrokkenheid. Ook vijf grondmedewerkers zitten nog in hechtenis.

Het grootste vraagteken voor de Argentijnse politie is hoe de drugs de controles op de luchthaven hebben omzeild. Toen de vondst werd gedaan, stond het vliegtuig op het punt te vertrekken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de aangehouden Nederlanders. Moederbedrijf Air France-KLM wil tegenover De Telegraaf niet inhoudelijk ingaan op de zaak.