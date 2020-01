De lichamen van de drie Amerikaanse bemanningsleden van een blusvliegtuig dat donderdag neerstortte in Australië, zijn zaterdag geborgen. Dat meldt de politie van de Australische deelstaat New South Wales zaterdag.

De lichamen zullen nu worden meegenomen om te identificeren. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Australische luchtvaartautoriteiten specificeerden dat er ook nog geen bewijs is gevonden om van een technisch mankement in het vliegtuig uit te gaan.

Donderdag stortte het Canadese C-130 Hercules-blusvliegtuig neer en kwam volgens getuigen met een harde klap op de grond terecht. Er zou een grote vuurbal bij te zien zijn geweest.

Het vliegtuig was gehuurd door een Canadees brandbestrijdingsbedrijf, dat meehelpt met de bestrijding van de dodelijke bosbranden in Australië. Dergelijke vliegtuigen hebben een bluscapaciteit van 15.000 liter en wordt meestal ingezet op plekken waar brandweerlieden moeilijk kunnen komen.

Er is nog een tweede C-130 in het gebied, maar deze wordt aan de grond gehouden om te zoeken naar mogelijke systematische problemen met het vliegtuigtype zelf.

In totaal zijn nu sinds september 32 mensen omgekomen door de bosbranden. Naar schatting zijn een miljard dieren omgekomen, ongeveer 2.500 huizen verwoest en is een gebied zo groot als een derde van Duitsland platgebrand.