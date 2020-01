In de Chinese Hubei-provincie zijn 15 personen om het leven gekomen door het nieuwe coronavirus en heeft China nu in totaal 1.287 besmettingen. In Frankrijk, waar de eerste twee Europese besmettingen zijn gemeld, is er een derde geval ontdekt.

Met de nieuwe gevallen in Hubei komt het totale dodental door het coronavirus op 41. In de hoofdstad van de provincie, Wuhan, is het virus waarschijnlijk uitgebroken. Alle vijftien nieuwe sterfgevallen komen uit Wuhan.

Tot nu toe zijn alleen mensen in China omgekomen door het virus, maar het virus heeft zich ook verspreid naar elf andere landen.

Eerder wilde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO nog niet spreken van een internationaal probleem, maar sprak wel van een 'noodtoestand voor China'.

Landen met besmettingen Japan

Taiwan

Zuid-Korea

Thailand

Singapore

Vietnam

VS

Frankrijk

China

Saoedi-Arabië (autoriteiten ontkennen)

Hongkong

Macau

Eerste Europese besmettingen doken vrijdag op

Op vrijdag werden de eerste gevallen van besmettingen met het virus bekend in Europa. Drie personen in Frankrijk bleken ziek te zijn geworden. Twee van deze zieken zijn familie van elkaar.

Een van de patiënten had een rondreis door China gemaakt, waarbij deze een tussenstop maakte in Wuhan. Twee van de besmette personen zijn in Parijs en een ligt in een ziekenhuis in Bordeaux.

Er ontstond vrijdagavond nog even verwarring, nadat één van de patiënten na China ook in Nederland zou zijn geweest. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt van een misverstand en meldt dat dit niet het geval is.

Elf Chinese steden op slot gedaan in aanloop naar Nieuwjaar

De Chinese autoriteiten hebben als maatregel intussen veertien steden op slot gezet. Zo zijn verschillende wegen geblokkeerd en het openbaar vervoer stopgezet. Op de luchthaven van Wuhan zijn vrijwel alle vluchten geannuleerd.

Zaterdag wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd, waardoor normaal gesproken veel inwoners naar hun familie afreizen. Uit voorzorg zijn enkele nieuwjaarsfeesten in de hoofdstad Peking afgezegd.