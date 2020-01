Twintig personen zijn vrijdagavond om het leven gekomen door een zware aardbeving in de Turkse provincie Elazig, ongeveer 550 kilometer ten oosten van de hoofdstad Ankara. 920 personen zijn gewond geraakt en hulpdiensten zoeken onder het puin naar 30 mensen. De aardbeving had een magnitude van 6,8.

Dertien van de slachtoffers vielen in Elazig en vijf personen kwamen om het leven in de naastgelegen provincie Malatya.

Het getroffen gebied is dunbevolkt, waardoor het nog lastig zal zijn om de precieze hoeveel slachtoffers en schade in kaart te brengen. Verschillende gebouwen zijn verwoest, maar hoeveel is niet bekend.

Uit angst voor naschokken worden inwoners afgeraden om terug te gaan naar mogelijk beschadigde gebouwen. Er zullen tenten, bedden en lakens naar het gebied worden gestuurd.

Turkse autoriteiten classificeren de aardbeving als 'Level 3' volgens de nationale schaal, wat betekent dat er op nationaal niveau hulp nodig is. Op Level 4 zou er op internationaal niveau hulp gevraagd worden.

De aardbeving zou ook zijn gevoeld in de naastgelegen landen Iran, Libanon en Syrië.