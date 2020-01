Eén van de twee patiënten die in Frankrijk is gediagnosticeerd met het nieuwe coronavirus is mogelijk in Nederland geweest. Dat meldt de Franse gezondheidsorganisatie SOS Médecins Bordeaux op Facebook.

Volgens de gezondheidsorganisatie zou de man tegen de Franse dokters hebben gezegd dat hij uit Nederland kwam, maar ook in China en specifiek de provincie Wuhan is geweest. Hij zei daarbij dat hij zelf van Chinese origine is.

Vrijdagavond werden de eerste twee Europese besmettingen van het coronavirus vastgesteld in Frankrijk, één in de buurt van Parijs en één in Bordeaux. "De patiënt in Bordeaux is een man van 48 die is teruggekeerd uit China", aldus de Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn. "Hij is sinds gisteren opgenomen in het ziekenhuis, in een geïsoleerde kamer. Sinds hij terug is in Frankrijk is hij in aanraking gekomen met zeker een dozijn mensen".

Minister Buyzn sluit niet uit dat er meer ziektegevallen gemeld zullen worden. Bij het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid is nog niets bekend over dit geval. Ze zullen de zaak gaan onderzoeken.

In China heeft het virus inmiddels aan zeker 26 mensen het leven gekost. Het aantal bevestigde besmettingen is inmiddels gestegen naar meer dan achthonderd.

Tot nu toe weten we dat de ziekte kan worden overgedragen van mens op mens, maar lijkt het vooralsnog niet heel besmettelijk. De meeste dodelijke slachtoffers waren ouderen en hadden onderliggende gezondheidsproblemen.