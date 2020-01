Het nieuwe coronavirus dat is uitgebroken in China heeft nu ook Europa bereikt. In Frankrijk zijn twee ziektegevallen, meldt de Franse minister van Gezondheid vrijdagavond.

Eén besmet persoon ligt in een ziekenhuis in de buurt van Parijs. De tweede besmetting is gemeld in de stad Bordeaux.

In China heeft het virus inmiddels aan zeker 26 mensen het leven gekost. Het aantal bevestigde besmettingen is inmiddels gestegen naar meer dan achthonderd.

Tot nu toe weten we dat de ziekte kan worden overgedragen van mens op mens, maar lijkt het vooralsnog niet heel besmettelijk. De meeste dodelijke slachtoffers waren ouder en hadden onderliggende gezondheidsproblemen.

China bereidt zicht voor op Chinees nieuwjaar

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwam woensdag en donderdag bijeen in een spoedberaad, maar concludeerde dat het nog "te vroeg" was om te spreken van een internationale gezondheidscrisis. Dit besluit was gebaseerd op het gegeven dat er nog te weinig besmettingen buiten China waren gemeld.

De Chinese autoriteiten hebben als maatregel intussen veertien steden op slot gezet. Zaterdag wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd, waardoor normaal gesproken veel inwoners naar hun familie afreizen. Uit voorzorg zijn enkele nieuwjaarsfeesten in de hoofdstad Peking afgezegd.

Besmettingen buiten China Japan

Taiwan

Zuid-Korea

Thailand

Singapore

Vietnam

VS

Frankrijk

