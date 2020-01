Het coronavirus houdt tenminste 41 miljoen inwoners 'gevangen' in veertien Chinese steden. Dikwijls zijn snelwegen afgesloten, stations dicht en is (lucht)verkeer platgegooid. Nederlander Henk Schotsman bevindt zich met zijn vriendin en zoontje in het epicentrum van de virusuitbraak, Wuhan: "Het geeft een gevangenisachtig gevoel. Je wil weg, maar dat kan niet."

Maandag zou Schotsman, die zijn ervaring deelde op reactieplatform NUjij, na een bezoek aan familie terugkeren naar zijn woning in Nieuw-Zeeland. "De vlucht is geannuleerd. Hoe ik nu thuiskom? Dat weet ik niet. Met de auto is geen optie." Schotsman werd naar eigen zeggen net als veel anderen overvallen door het uitreisverbod dat de Chinese overheid instelde.

Grote straten, die normaliter gevuld zijn met duizenden Chinezen, ogen leeg en verlaten. Op een provinciale vierbaansweg, dwars door de stad, valt de hoeveelheid auto's op een hand te tellen. Er heerst een serene rust. Een doodse stilte en kalmte die niet past bij een miljoenenstad waar dagelijks elf miljoen inwoners hun dagelijkse leven leiden.

Wat is er ook alweer aan de hand? Coronavirus brak 8 december uit in Wuhan

Virus eiste 26 dodelijke slachtoffers. Nog eens 830 mensen zijn ziek

De stad is sinds donderdag tot nader order 'afgesloten'

'Lege schappen leiden tot paniek'

Ook Schotsman verlaat zijn huis amper tot niet. "Toeristische uitstapjes zijn er niet bij: alles zit toch dicht." Voor de supermarkt en apotheek maakt hij een uitzondering, maar daar kwam hij de afgelopen dagen bedrogen uit. Schotsman: "De schappen in de supermarkt waren helemaal leeg: mensen waren aan het hamsteren voor Chinees Nieuwjaar."

Het uitblijven van producten zorgt voor paniek, aldus Schotsman. Ook bij apotheken, waar er enorme vraag is naar onder meer handschoenen, antibiotica, neusspray en pijnstillers, stokte de bevoorrading met lege schappen tot gevolg.

Lege schappen in een supermarkt in Wuhan. (Foto: Henk Schotsman)

'Er wordt nepnieuws verspreid'

De Chinese overheid zou de onrust de kop hebben ingedrukt door 's nachts vrachtwagens met goederen door te laten naar Wuhan. Schotsman: "Vrijdagochtend was in ieder geval de supermarkt weer goed gevuld. Dat verbaasde mij in positieve zin."

Onrust in de stad wordt met name gevoed door het Chinese sociale netwerk Weibo en de populaire berichtenapp WeChat. Volgens Schotsman worden daar veelal geruchten en nepnieuws verspreid.

Zo kreeg hij zelf het advies om de verwarming binnen zijn huis te allen tijde boven de 30 graden te houden, om zo het virus te doden. Schotsman kan erom lachen. "In zo'n appartement is het niet prettig wonen, lijkt me."

Verhalen van internationale media, die berichten dat Chinezen die dergelijke onwaarheden verspreiden hardhandig worden opgepakt, herkent de Nederlander niet. "Hier zijn ze sowieso al terughoudend in het bekritiseren van de overheid: op iedere straathoek hangt een camera."

De weinige mensen die buiten komen, dragen een mondkapje en zijn veelal op weg naar de supermarkt. (Foto: Henk Schotsman)

'Maatregelen Chinese overheid kunnen tot april duren'

Vooralsnog is niet duidelijk wanneer de stad weer 'geopend' wordt. Schotsman: "Vermoedelijk kiest de overheid ervoor om dat na de start van Chinees Nieuwjaar te doen, maar ook data als april gaan rond in de wandelgangen."

Schotsman wil niet afwachten en staat in contact met zowel de Nederlandse als Nieuw-Zeelandse ambassade om versneld naar huis te gaan. Voorlopig krijgt hij nul op het rekest. De baan waar Schotsman aankomende week weer van start gaat zal moeten wachten.

Zelf blijft hij positief over de uitzonderlijke situatie. "Vandaag hebben we heerlijk geluncht en gegeten. Je moet ook positief blijven: geld maakt nu niet uit. Ik wil mijn zoontje uit deze situatie halen."