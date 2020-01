Bij een schietpartij in een gebouw in de Duitse plaats Rot am See zijn vrijdag zes doden gevallen, dat laten bronnen weten aan het Duitse persbureau DPA. Volgens de politie is een verdachte aangehouden.

De politie zegt dat het motief voor de schietpartij waarschijnlijk in de relationele sfeer ligt en dat er op dit moment geen andere daders in beeld zijn. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

Rot am See ligt in de deelstaat Baden-Württemberg, op zo'n 90 kilometer ten westen van Neurenberg en ruim 90 kilometer ten noordoosten van Stuttgart.