Nog eens vier Chinese steden zijn op slot gegaan vanwege angst voor de verspreiding van het nieuwe coronavirus, meldt persbureau AFP vrijdag. In totaal gelden de beperkingen voor zo'n 41 miljoen Chinezen.

In de provincie Hubei waren eerder al tien steden op slot gezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het openbaar vervoer werd stilgelegd, publieke gebouwen werden gesloten en ook grote evenementen werden afgelast. Onder andere festiviteiten in Peking rondom het Chinees Nieuwjaar werden afgeblazen. Delen van de Chinese Muur zijn vrijdag ook afgesloten.

Inmiddels zijn onder meer de miljoenensteden Wuhan, Tianmen, Jingzhou en Zhijiang afgesloten. Ook in Sjanghai en Peking worden strenge maatregelen genomen vanwege de angst voor verspreiding van het mysterieuze virus. Zo zijn Disneyland en de Verboden Stad in Peking ook niet toegankelijk voor publiek. Mensen die zijn geweest in gebieden waar het virus is opgedoken, zijn door de autoriteiten in de Chinese hoofdstad verzocht veertien dagen thuis te blijven.

Het aantal besmettingen staat momenteel op negenhonderd. Er zijn al 25 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting. Het nieuwe coronavirus dat de officiële naam 2019-nCoV draagt, werd voor het eerst bij een mens aangetroffen in de miljoenenstad Wuhan. Intussen zijn er ook besmettingen gemeld in onder meer Taiwan, Japan en Saoedi-Arabië. Het virus kan luchtwegaandoeningen veroorzaken. De gevolgen variëren van een simpele verkoudheid tot serieuze longinfecties.