Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weigert de diplomatenvrouw Anne Sacoolas uit te leveren aan het Verenigd Koninkrijk, zo meldt de BBC vrijdagochtend. Sacoolas wordt in het VK vervolgd voor het doodrijden van de negentienjarige Harry Dunn.

De Verenigde Staten vinden dat het uitleveren van Sacoolas de waarde van diplomatieke immuniteit beschadigt.

Sacoolas botste eind augustus in het Engelse graafschap Northamptonshire met haar auto tegen de motor van Dunn. De man overleed korte tijd na het ongeluk.

De vrouw liet de politie weten volledig mee te willen werken aan het onderzoek en geen plannen te hebben het land te verlaten. Korte tijd later ging ze alsnog terug naar haar thuisland, waar ze nog steeds verblijft.

Het VK vroeg de VS om de diplomatieke immuniteit van Sacoolas in te trekken en haar uit te leveren, maar de VS weigert dit. Parlementariër Andrea Leadsom, afkomstig uit het kiesdistrict van de familie van Dunn, gaat vrijdag in gesprek met de Amerikaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk.

In Groot-Brittannië kan de veroorzaker van een dodelijk ongeluk door gevaarlijk rijgedrag maximaal veertien jaar cel krijgen.