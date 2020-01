Het nieuwe coronavirus dat is uitgebroken in China heeft inmiddels 25 levens geëist, aldus Chinese staatsmedia. Het aantal bevestigde besmettingen is daarbij gestegen naar 830.

De Wereld Gezondheidsorganisatie WHO sprak eerder donderdag van een 'noodtoestand in China', maar zei dat het nog te vroeg is om te spreken van een internationale gezondheidscrisis. Momenteel zijn er nog te weinig besmettingen in andere landen.

Zover bekend zijn er vier mensen besmet in Thailand, twee in Japan, twee in Zuid-Korea, één in de Verenigde Staten en één in Taiwan.

Op het moment van de uitspraak van het WHO had nog slechts een kwart van de besmette personen heftige symptomen. Het is nog onbekend wat de nieuwe cijfers met deze statistieken zullen doen. De meeste dodelijke slachtoffers hadden ook andere gezondheidsproblemen.

Openbaar leven in miljoenensteden stilgelegd

Vrijdagochtend (Nederlandse tijd) meldde een lokale krant in de centrale Hubei-provincie dat het openbaar vervoer van tien steden in de provincie is stilgelegd door de ziekte-uitbraak. In de stad Zhijiang zijn de meeste openbare voorzieningen afgesloten.

Eerder werd het openbaar vervoer en de luchthaven in de stad Wuhan stilgelegd. Wuhan, met elf miljoen inwoners, is vermoedelijk de plek waar het virus is ontstaan. In de buurtstad Huanggang werd het openbare leven kort daarna ook gestopt. Ook de stad Chibi werd afgesloten. Inmiddels is bekend dat ook de Chinese stad Jingzhou, met meer dan vijf miljoen inwoners, om vijf uur lokale tijd wordt afgesloten.

Verschillende Chinese steden treffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zaterdag wordt namelijk het Chinese nieuwjaar gevierd, waarbij veel inwoners naar hun familieleden afreizen. In de hoofdstad Peking zijn enkele nieuwjaarsfeesten afgezegd.

Virus kan overgedragen worden van mens op mens

Chinese autoriteiten maakten maandag bekend dat de ziekte van mens op mens kan worden overgedragen. Het virus kan luchtwegaandoeningen veroorzaken, van een simpele verkoudheid tot serieuze longinfecties.

Het RIVM liet dinsdag weten dat het risico dat de ziekte in Nederland opduikt "vrij nihil" is, onder meer omdat er geen directe vluchten vanuit Nederland naar Wuhan gaan.