De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft donderdag na een spoedberaad besloten dat het nieuwe coronavirus vooralsnog geen internationale gezondheidscrisis is, omdat het daarvoor in dit stadium nog "te vroeg" is. Tot nu toe zijn in China achttien mensen aan het virus overleden en 634 anderen besmet geraakt.

Er zijn te weinig ziektegevallen buiten de grenzen van China bekend om te spreken van een internationale gezondheidscrisis, aldus de WHO. Er is nog geen sprake van een besmetting van mens op mens buiten China. "Het is een noodtoestand in China, maar het is nog geen noodtoestand in de rest van de wereld."

Een andere reden voor de WHO om niet meteen een internationale noodtoestand uit te roepen is dat slechts een kwart van de besmette personen heftige symptomen had. De meeste dodelijke slachtoffers hadden ook andere gezondheidsproblemen.

De WHO neemt de uitbraak echter wel serieus en houdt de situatie goed in de gaten. De organisatie kan snel weer bijeenkomen, als het nodig is zelfs binnen enkele dagen. Hun advies aan China is om vooral transparant te blijven in hoe het land de uitbraak aanpakt en over de zoektocht naar de bron van de besmetting.

Twee Chinese miljoenensteden zijn stilgelegd

China heeft sinds donderdag 10.00 uur (lokale tijd) al het openbaar vervoer en de luchthaven in Wuhan, de plek waar het virus waarschijnlijk is ontstaan, tijdelijk gesloten. Enkele uren later werd ook het openbare leven in buurtstad Huanggang stil gelegd. De overheid vraagt burgers alleen in uitzonderlijke omstandigheden naar of uit de stad te reizen. In Wuhan wonen zo'n elf miljoen mensen, in Huanggang zeven miljoen mensen.

Zaterdag wordt in China het nieuwe jaar gevierd, traditioneel gaan dan veel inwoners op reis naar familieleden. In andere Chinese steden worden ook maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In de hoofdstad Peking zijn enkele nieuwjaarsfeesten afgezegd.

Virus kan overgedragen worden van mens op mens

Maandag werd door China bekendgemaakt dat de ziekte ook van mens op mens overgedragen kan worden. In landen buiten China zijn ook enkele gevallen vastgesteld, waaronder vier in Thailand, één in de Verenigde Staten, één in Taiwan, één in Zuid-Korea en één in Japan.

Het virus kan luchtwegaandoeningen veroorzaken, van een simpele verkoudheid tot serieuze longinfecties. Het RIVM liet dinsdag weten dat het risico dat de ziekte in Nederland opduikt "vrij nihil" is, onder meer omdat er geen directe vluchten vanuit Nederland naar Wuhan gaan.

Ontstaan in Chinese miljoenenstad

Autoriteiten vermoeden dat deze nieuwe vorm van het coronavirus is ontstaan op een markt in Wuhan waar illegaal wilde dieren worden verkocht, hoewel de bron nog niet gevonden is.

Andere bekende coronavirussen zijn MERS en SARS. Bij de SARS-epidemie kwamen in 2002 en 2003 bijna achthonderd mensen om en raakten duizenden mensen besmet. Ook SARS is mogelijk bij dieren ontstaan.