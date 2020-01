Drie verschillende onderzoeksteams beginnen met de ontwikkeling van drie mogelijke vaccins tegen het nieuwe coronavirus dat zich sinds december door China en meerdere andere landen verspreidt.

Dit is wat we tot nu toe weten over het coronavirus: Het virus dook in december voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan.

Er zijn tot nu toe zeventien mensen door het virus overleden, meer dan zeshonderd anderen zijn besmet.

Ook buiten China zijn inmiddels mensen besmet. In Thailand, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, de Verenigde Staten, Singapore, Saoedi-Arabië en Vietnam zijn ziektegevallen gemeld.

De Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), een coalitie die noodprojecten financiert, wil voor juni tenminste één mogelijk vaccin klaar hebben om klinisch te testen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onder andere een ontwikkelaar van medicijnen en vaccins, het Amerikaanse Nationale Instituut voor Allergieën en Besmettelijke Ziektes en de Universiteit van Queensland in Australië.

De drie verschillende projecten zullen elk een andere aanpak testen voor het ontwikkelen van een preventief vaccin tegen het virus.

Chinese steden zijn afgesloten vanwege het virus

De Chinese steden Wuhan, Huanggang en Chibi zijn vanwege het virus afgesloten. Al het verkeer en openbaar vervoer ligt stil. Zo hopen de Chinese autoriteiten verdere verspreiding tegen te gaan.

Donderdag werd ook bekend dat er in Wuhan een noodziekenhuis wordt ingericht dat uitsluitend patiënten van het virus gaat behandelen. De bedoeling is dat het ziekenhuis binnen zes dagen wordt opgezet.