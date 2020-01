Isabel dos Santos, de dochter van de Angolese oud-president José Eduardo dos Santos, moet zich voor de rechtbank verdedigen na beschuldigingen van fraude met overheidsgeld, verduistering en witwassen, maakt het Angolese openbare ministerie donderdag bekend.

Zakenvrouw Dos Santos, die de reputatie heeft van rijkste vrouw van Afrika, wordt formeel verdacht van onder meer witwassen en verduisteren van gelden toen ze directeur was van het staatsoliebedrijf Sonangol.

De Angolese hoofdaanklager zegt dat Dos Santos nu de tijd krijgt zich vrijwillig te melden. Mocht ze dat niet doen, dan kan er een arrestatiebevel worden uitgevaardigd.

Betrokken bankbestuurder berooft zichzelf van het leven

Ook mensen rond Dos Santos zijn aangemerkt als verdachten. Een daarvan, Nuno Ribeiro da Cunha, heeft zich woensdag van het leven beroofd. Hij was bestuurder van een Portugese bank EuroBic en beheerde de rekening van Sonangol. Dos Santos was grootaandeelhouder van die bank, maar heeft woensdag alle aandelen van de hand gedaan.

De Portugese beurswaakhond CMVM is een onderzoek begonnen naar diverse bedrijven in het land waar Dos Santos aandelen in heeft. Voor 1975 was Angola een Portugese kolonie.

Isabel dos Santos heeft haar rijkdom vergaard tijdens het decennialange presidentschap van haar vader, die tussen 1979 en 2018 over het Afrikaanse land regeerde. Zij is als topvrouw van Sonagol ontslagen door João Lourenço, de opvolger van haar vader.

Angola staat hoog in de ranglijst van meest corrupte landen ter wereld.

Miljoenen dankzij Nederlandse brievenbusfirma's

Angola legde eind 2019 beslag op de bezittingen van Dos Santos na beschuldigingen van corruptie. Dagblad Trouw kreeg inzage in de gelekte administratie van Dos Santos, ook wel bekend als de Luanda Leaks, die in handen is gekomen van het internationale journalistenconsortium ICIJ. Daaruit bleek dat Dos Santos honderden miljoenen via Nederlandse brievenbusmaatschappijen bezit.

Het zou gaan om negen Nederlandse brievenbusbedrijven die Dos Santos gebruikte voor het beheer van haar belangen in olie, telecom en diamanten. Volgens de krant plaatste De Nederlandsche Bank (DNB) in 2012 al vraagtekens bij de belangen van de dochter van voormalig president José Eduardo dos Santos, maar hebben de bedrijven zich altijd aan toezicht kunnen onttrekken en zijn ze nog steeds actief.