De Chinese stad Chibi wordt donderdag afgesloten om de verspreiding van het mysterieuze coronavirus tegen te gaan. In Peking worden alle grote evenementen voorlopig afgelast. Dat melden Chinese autoriteiten.

Chibi is de derde stad in China die vanwege het virus wordt afgesloten. Al het verkeer en openbaar vervoer zal rond middernacht worden afgesloten. Alle grote evenementen zijn afgelast en alle publieke voorzieningen in de Chinese stad gaan dicht. Bij hotels zal de temperatuur van iedere gast en werknemers uit voorzorg worden opgemeten.

Eerder werden de steden Wuhan en Huanggang al afgesloten. Zo rijdt er in Wuhan al geen openbaar vervoer meer en gaat het openbaar vervoer in Huanggang rond middernacht op slot. In Peking, de hoofdstad van China, worden alle grote evenementen inclusief festiviteiten rondom het Chinese Nieuwjaar afgelast. In de Chinese hoofdstad zijn tot nu toe 22 ziektegevallen vastgesteld.

In China zijn inmiddels zeventien mensen aan het zogeheten 2019-nCoV-virus overleden en zo'n zeshonderd anderen besmet geraakt, zo lieten lokale autoriteiten afgelopen woensdag weten. Er zijn ook besmettingen ontdekt in andere landen zoals Japan, Taiwan en de Verenigde Staten.

'Virus mogelijk afkomstig van slangen'

In Wuhan werd het virus voor het eerst ontdekt. CNN meldt donderdag dat onderzoekers er rekening mee houden dat het virus afkomstig is van bepaalde slangensoorten. Het gaat volgens de Amerikaanse nieuwszender onder meer om de Bungarus multicinctus, een gevaarlijke giftige soort.

Onderzoekers hebben de genetische code van het virus vastgesteld en hebben monsters ervan onder de microscoop bekeken. Het coronavirus 2019-nCoV behoort tot de groep coronavirussen waar ook MERS en SARS toe behoren. Van coronavirussen is bekend dat ze worden overgedragen van dieren op mensen. Zo was SARS afkomstig van civetkatten en MERS van dromedarissen.

WHO bepaalt of virus uitgeroepen wordt tot internationale gezondheidscrisis

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt donderdag met een oordeel of het coronavirus uitgeroepen wordt tot een nieuwe, internationale gezondheidscrisis. De raad had woensdag na een spoedberaad nog een dag nodig om hier een beslissing te nemen.

Zo'n crisis is slechts vijf keer eerder uitgeroepen door de WHO, onder meer voor ebola en het zikavirus. Landen moeten in een dergelijk geval samenwerken om de verspreiding te stoppen, zo is afgesproken in een internationaal verdrag uit 2005. De procedure is ontworpen na de SARS-epidemie in 2002 en 2003, waar bijna achthonderd mensen aan overleden en duizenden besmet raakten.