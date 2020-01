KLM heeft besloten weer boven Irak en Iran te vliegen na een nieuwe beoordeling van de veiligheid van het luchtruim. Eerder werden de routes nog aangepast na het neerstorten van een Oekraïens vliegtuig in Iran.

Afhankelijk van de eindbestemming vlogen de vliegtuigen de afgelopen weken noordelijker of zuidelijker, wat leidde tot enige vertraging.

De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines is begin deze maand per abuis neergehaald door de luchtafweersystemen van Iran. Mogelijk zag het land het vliegtuig aan voor een raket. Alle 176 inzittenden zijn omgekomen bij de crash.

De spanningen in het land waren al opgelopen nadat de Verenigde Staten met een droneaanval de Iraanse generaal Qassem Soleimani hadden gedood in Irak. Hierop vond vanuit Iran een vergeldingsaanval plaats op Amerikaanse doelen in Irak. Elf Amerikaanse militairen raakten hierbij lichtgewond.

Eerder stelde Iran nog dat het vliegtuig was neergestort door een technische fout. Pas nadat meerdere landen inlichtingen hadden verworven dat er raketten op de vlucht waren afgevuurd, gaf Iran de fout toe. Het leidde tot massale protesten tegen het regime in Iran.