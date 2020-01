Bij een ongeluk met een schoolbus in het Duitse Eisenach zijn donderdagochtend minstens twee kinderen om het leven gekomen, meldt de minister-president van de deelstaat Thüringen, Bodo Ramelow, op Twitter. Ook zijn er minstens twintig gewonden, onder wie de buschauffeur.

In de schoolbus zaten in totaal 22 kinderen. Ze waren op weg naar een basisschool in Berka, in het midden van Duitsland. Onderweg crashte de bus in een weiland. De chauffeur zou de macht over het stuur zijn verloren en van de weg zijn geraakt. Vijf kinderen zouden zwaargewond zijn.

De ouders van de kinderen zijn door de Duitse autoriteiten op de hoogte gebracht, melden Duitse media. De minister-president van Thüringen stelt op Twitter dat hij meeleeft met de families van de overleden kinderen.

Donderdagochtend vond ook een tweede busongeluk met schoolkinderen plaats in Duitsland. In de deelstaat Opper-Beieren reed een buschauffeur met hoge snelheid tegen een boom, nadat hij de controle over het stuur verloor. Negen kinderen raakten gewond. Ook de buschauffeur is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.