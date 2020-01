Duitsland verbiedt de neonazistische groep Combat 18, meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag.

In heel het land hebben invallen plaatsgevonden in huizen van kopstukken van Combat 18. Bij die operatie waren ongeveer tweehonderd agenten betrokken. Zijn namen onder andere telefoons, laptops, wapens, kleding en nazirelikwieën in beslag.

"Het verbod geeft een duidelijk signaal af: extreemrechts een antisemitisme hebben geen plaats in onze maatschappij", laat binnenlandminister Horst Seehofer weten in een verklaring. "De terreuraanslagen van de NSU, de vreselijke moord op Walter Lübcke en de terreurdaad vorig jaar in Halle hebben ons een wrede inkijk gegeven van het echte gevaar dat extreemrechts is voor onze vrije samenleving", voegt hij daaraan toe.

Lübkce werd op 2 juni 2019 doodgeschoten voor zijn eigen huis door een man met extreemrechtse sympathieën. In de Duitse plaats Halle schoot een man met extreemrechtse en antisemitische motieven in oktober twee mensen dood. Terreurgroep NSU wordt verantwoordelijk gehouden voor tien racistische moorden tussen 2000 en 2007.

Combat 18 is begin jaren negentig ontstaan in het Verenigd Koninkrijk. Duitse politici pleiten al minstens een jaar voor een verbod op de groep. In totaal zijn nu achttien extreemrechtse bewegingen verboden in Duitsland.