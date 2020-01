Al het bus- en treinverkeer in de Chinese stad Huanggang wordt donderdag vanaf middernacht afgesloten vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Inwoners worden geadviseerd de stad niet te verlaten.

Het is de tweede Chinese stad waarin het openbaar vervoer afgesloten wordt. Woensdag gebeurde het ook al in Wuhan, de stad waar het virus voor het eerst werd ontdekt. In Huanggang worden ook alle toeristische en culturele voorzieningen voorlopig gesloten. Ieder voertuig dat in of uit de Chinese stad vertrekt zal gecontroleerd worden.

In China zijn inmiddels zeventien mensen aan het zogeheten 2019-nCoV-virus overleden en ruim 571 anderen besmet geraakt, zo lieten lokale autoriteiten eerder afgelopen woensdag weten. Er zijn ook besmettingen ontdekt in andere landen zoals Japan, Taiwan en de Verenigde Staten.

27 Vliegtuigpassagiers in China gescreend op coronavirus

Reizigers vanuit China worden op verschillende luchthavens extra gecontroleerd. Zo maakte het vliegveld in Dubai donderdag bekend dat alle passagiers die uit China komen worden gescreend op mogelijke symptomen van het coronavirus. Ook op een vliegveld in Rome worden rond de tweehonderd passagiers momenteel nagekeken op symptomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt donderdag met een oordeel of het coronavirus uitgeroepen wordt tot een nieuwe, internationale gezondheidscrisis. De raad had na een spoedberaad nog een dag nodig.

Zo'n crisis is slechts vijf keer eerder uitgeroepen door de WHO, onder meer voor ebola en het zikavirus. Landen moeten in een dergelijk geval samenwerken om de verspreiding te stoppen, zo is afgesproken in een internationaal verdrag uit 2005. De procedure is ontworpen na de SARS-epidemie in 2002 en 2003, waar bijna achthonderd mensen aan overleden en duizenden besmet raakten.