Myanmar doet nog altijd onvoldoende om de Rohingya's te beschermen, heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in het Vredespaleis in Den Haag donderdag gezegd in een tussentijdse beoordeling van de genocidezaak die tegen het land loopt. Het ICJ hekelt dat de al jaren onderdrukte bevolkingsgroep nog altijd veel risico loopt.

Volgens het Internationaal Gerechtshof lopen Rohingya's nog steeds het risico om verkracht, vermoord of onteigend van hun land te worden nu een deel van de bevolkingsgroep weer is teruggekeerd naar Myanmar.

Het wil dan ook garanties van het land dat de bevolkingsgroep veilig is. Daarom wordt Myanmar verplicht om met rapporten te komen waaruit zijn medewerking blijkt.

Het Internationaal Gerechtshof heeft daarbij ook gezegd dat een onderzoek van de Verenigde Naties op "genocidale bedoelingen" bij het leger van Myanmar wijst. Het gaat nog niet om het eindoordeel, maar om een tussenvoorziening. Dat betekent dus niet dat dit rapport of de conclusie volledig zal worden overgenomen.

Het ICJ heeft zichzelf bevoegd om over de zaak te oordelen. Hierbij beroept het Internationaal Gerechtshof zich namelijk op het VN-genocideverdrag uit 1948, dat door Myanmar is ondertekend.

60 Dronebeelden tonen omvang Rohingya-vluchtelingenstroom

Myanmar ontkent genocide

Het land heeft ontkend dat er sprake is geweest van genocide en stelt dat het gaat om militair optreden na aanvallen van de onderdrukte Rohingya's in 2017. De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi is naar Den Haag afgereisd om het standpunt van het land uit te leggen.

Talloze Rohingya-dorpen zijn afgebrand en vrouwen en kinderen zijn verkracht. Naar schatting zijn tussen de 15.000 tot 25.000 Rohingya's omgekomen. Het geweld bracht een stroom van honderdduizenden vluchtelingen naar Bangladesh op gang.

Gambia had het Internationaal Gerechtshof gevraagd om dergelijke maatregelen op te leggen, omdat het land zelf jarenlang gebukt ging onder de autoritaire leider Yahya Jammeh. De overgrote meerderheid van de bevolking is moslim.