Een Canadees C-130 Hercules-blusvliegtuig is donderdag neergestort tijdens het bestrijden van bosbranden in Australië. Alle drie de Amerikaanse bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen, melden de autoriteiten.

Het ongeluk vond plaats in de deelstaat New South Wales, in het zuidoosten van Australië. Het is nog onduidelijk waardoor het toestel is gecrasht.

Volgens getuigen maakte het vliegtuig een harde klap op de grond en was een grote vuurbal te zien. Het toestel vertrok om 12.15 uur lokale tijd vanaf de luchtmachtbasis Richmond, ten westen van Sydney. Rond 14.00 uur verdween de Hercules plotseling van de radar.

De C-130, ook wel Thor genoemd, heeft een bluscapaciteit van 15.000 liter. De vliegtuigen worden meestal ingezet op plaatsen waar brandweerlieden moeilijk bij kunnen komen.

Het vliegtuig was volgens de autoriteiten gehuurd door het Canadese brandbestrijdingsbedrijf Coulson Aviation, dat nog een tweede C-130 Hercules in het gebied heeft. Dat toestel wordt voorlopig aan de grond gehouden om te kijken of er systematische problemen met het vliegtuigtype zelf zijn.

In totaal zijn nu sinds september 32 mensen omgekomen door de bosbranden. Naar schatting zijn een miljard dieren omgekomen, ongeveer 2.500 huizen verwoest en is een gebied zo groot als een derde van Duitsland platgebrand.