De Zwitserse politie heeft woensdagavond traangas, rubberen kogels en een waterkanon ingezet tegen demonstranten in Zürich. De demonstratie was gericht tegen het World Economic Forum (WEF), dat gehouden wordt in Zwitserse gemeente Davos.

Bij de demonstratie gooien protestanten met flessen en vuurwerk. Drie mensen zijn gearresteerd. Een voorbijganger raakte gewond door het vuurwerk en één politieagent is opgenomen in het ziekenhuis met onbekende verwondingen.



Honderden mensen marcheerden woensdagavond in de demonstratie tegen het WEF in het centrum van Zürich. Ondanks de oproep van een geweldloze demonstratie door de organisatie, gooiden sommige demonstranten met vuurwerk.

De materiële schade van de demonstratie zou zijn opgelopen tot "duizenden Zwitserse franken", aldus de Zwitserse politie.