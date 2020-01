China heeft aangekondigd het openbaar vervoer vanaf donderdagochtend tijdelijk plat te leggen en de luchthaven te sluiten in de miljoenenstad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus waarschijnlijk is ontstaan. De regering vraagt burgers alleen in uitzonderlijke gevallen de stad in of uit te reizen.

In China zijn zeventien mensen aan het zogeheten 2019-nCoV-virus overleden en ruim 571 anderen besmet geraakt, lieten lokale autoriteiten eerder deze woensdag weten.

De aangekondigde maatregelen voor het vervoersnetwerk gaan morgen vanaf 10.00 uur lokale tijd in. De populatie van Wuhan telt zo'n 8,9 miljoen mensen en de stad is een belangrijk vervoersknooppunt voor China.

Vermoed wordt dat het nieuwe virus, dat aan SARS en MERS gerelateerd is, op een markt is ontstaan in de stad. Op deze markt werden illegaal wilde dieren verhandeld.

WHO nog een dag in spoedberaad

Woensdag zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na een spoedberaad dat het nog een dag nodig had om te besluiten of de uitbraak van het nieuwe virus een internationale gezondheidscrisis is.

Zo'n crisis is slechts vijf keer eerder uitgeroepen door de WHO, onder meer voor ebola en het zikavirus. Landen moeten in een dergelijk geval samenwerken om de verspreiding te stoppen, zo is afgesproken in een internationaal verdrag uit 2005. De procedure is ontworpen na de SARS-epidemie in 2002 en 2003, waar bijna achthonderd mensen aan overleden en duizenden besmet raakten.

De WHO zegt de situatie in China samen met lokale autoriteiten te onderzoeken en al het nodige bewijs te verzamelen. "Het uitroepen van een internationale gezondheidscrisis neem ik niet lichtzinnig op", zegt de directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. In de tussentijd verzekert de WHO dat de nodige maatregelen genomen worden.

Ziekte is van mens op mens overdraagbaar

Maandag werd door China bekendgemaakt dat de ziekte ook van mens op mens overgedragen kan worden. In landen buiten China zijn ook enkele gevallen vastgesteld, waaronder vier in Thailand en één in de Verenigde Staten, Taiwan, Zuid-Korea en Japan.

Het virus kan luchtwegaandoeningen veroorzaken, van een simpele verkoudheid tot serieuze longinfecties. Het RIVM liet dinsdag weten dat het risico dat de ziekte in Nederland opduikt "vrij nihil" is, omdat er geen directe vluchten vanuit Nederland naar Wuhan gaan.