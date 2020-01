De Nederlandse Tanja Nijmeijer heeft haar vertrek uit de Colombiaanse rebellengroep FARC aangekondigd. De groep zou volgens haar te veel veranderd zijn, schrijven lokale media.

Nijmeijer (41) sloot zich na haar studie rond 2002 aan bij de marxistische en gewapende rebellenbeweging FARC.

In een verklaring zegt ze dat "de partij gemuteerd is in iets waar ik me nog niet naar kan voegen en misschien wel nooit zal begrijpen."

In 2017 veranderde de FARC van een gewapende rebellengroep naar een legale politieke partij, na een vredesovereenkomst met de Colombiaanse regering.

Nijmeijer speelde als vertegenwoordiger een rol in de totstandkoming van het akkoord tussen Colombia en de FARC.

'Een van de gevaarlijkste vrouwen ter wereld'

De FARC is door de Verenigde Naties, Europese Unie en de Verenigde Staten op de terreurlijst gezet en is sinds de jaren zestig in Colombia actief. De groep verdient met name geld door drugshandel en ontvoeringen.

In 2012 omschreef terrorismedeskundige en hoogleraar Beatrice de Graaf Nijmeijer als een van de gevaarlijkste vrouwelijke terroristen ter wereld en hekelde het te romantische beeld dat van haar ontstond in de media.