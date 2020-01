De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft donderdag na een spoedberaad een internationale gezondheidscrisis afgekondigd vanwege het nieuwe coronavirus. In China zijn inmiddels 170 mensen aan het virus overleden. Wereldwijd zijn er bijna achtduizend besmettingen, waarvan 98 in achttien andere landen buiten China.

Het aankondigen van de officiële gezondheidscrisis betekent dat landen op een internationaal niveau moeten samenwerken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De procedure is ontwikkeld naar aanleiding van de SARS-epidemie in 2002 en 2003. Sinds 2009 is deze crisis vijf keer eerder uitgeroepen, voor onder meer de Mexicaanse griep, ebola en het zikavirus.

Dat er nu officieel een internationale gezondheidscrisis is afgekondigd, betekent niet dat Nederland zich grotere zorgen hoeft te maken over dat het virus hier opduikt. In Europa zijn slechts tien besmettingen en er zijn geen rechtstreekse vluchten van Wuhan naar Nederland.



Nederlanders die vanuit Wuhan worden geëvacueerd naar Nederland, worden eerst enkele weken in quarantaine geplaatst. Als zij ziek zijn, worden ze ook geïsoleerd waarmee verdere verspreiding in Nederland wordt voorkomen.

Directeur-generaal WHO prijst aanpak China

Volgens directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO heeft het "tot kort onbekende virus een enorme impact" achtergelaten. "Dankzij de inzet van de Chinese hulpdiensten is het aantal besmettingen buiten China tot een relatief klein aantal gebleven", aldus Ghebreyesus.

Hij prijst het Aziatische land voor hun bereidheid om een "economische en sociale klap" op te vangen, en hun communicatie naar de rest van de wereld. "De snelheid waarmee China het virus signaleerde, aanpakte en bekendmaakte is buitengewoon goed. China zet een voorbeeld hoe een virusuitbraak aangepakt moet worden."

Virus veroorzaakt luchtwegaandoeningen

Het virus kan luchtwegaandoeningen veroorzaken, van een simpele verkoudheid tot serieuze longinfecties. De meeste mensen die overlijden aan deze gevolgen zijn ouder of hebben onderliggende gezondheidsaandoeningen. Australische wetenschappers zijn er inmiddels in geslaagd het coronavirus te kweken in een laboratorium. Dit is een doorbraak in het traject naar het ontwikkelen van een vaccin.

Inmiddels is duidelijk dat het virus overgedragen kan worden van mens tot mens. Dat is, buiten China, ook gebeurd in Duitsland, Japan, Vietnam en de Verenigde Staten.