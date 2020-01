Het aantal slachtoffers van het nieuwe coronavirus in China is gestegen naar zeventien, maakt de staatstelevisie van het land woensdag bekend. Daarmee is het aantal officiële doden sinds dinsdag meer dan verdubbeld, toen er nog zes doden waren.

Voor zover bekend zijn momenteel meer dan 470 mensen in China met het virus besmet. Onder de besmette personen zijn zeker vijftien medische hulpverleners.

Autoriteiten geloven dat het aan SARS en MERS verwante virus op een markt in de miljoenenstad Wuhan is ontstaan, waar illegale wilde dieren worden verhandeld.

In China zijn er besmettingen vastgesteld in onder meer Peking, Sjanghai, Macau en Hongkong. Buiten China is er een handvol besmettingen bekendgemaakt: vier in Thailand en één in de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Taiwan en Japan. Russische autoriteiten onderzoeken woensdag of een persoon die vanuit Sjanghai naar Sint-Petersburg vloog besmet is, schrijft The Moscow Times.

WHO houdt spoedberaad

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt woensdagmiddag een spoedberaad over het nieuwe virus en laat later op de dag weten in hoeverre het gaat om een internationale gezondheidscrisis. Eerder waarschuwde de organisatie voor verdere verspreiding van het virus.

Het RIVM liet dinsdag weten dat het risico dat de ziekte in Nederland opduikt "vrij nihil" is, omdat er geen directe vluchten vanuit Nederland naar Wuhan gaan.

China toont een grotere mate van openheid over de verspreiding van het virus vergeleken met de SARS-epidemie in 2002 en 2003, waarbij bijna achthonderd mensen omkwamen. Het land probeert verdere besmettingen te voorkomen tijdens Chinees Nieuwjaar, dat op 25 januari begint. Voor de dagenlange viering van die feestdag gaan miljoenen mensen op bezoek bij familie en vrienden in binnen- en buitenland.

"De toename aan mobiliteit van burgers heeft de kans op een epidemische verspreiding objectief gezien vergroot", zegt de Li Bin van de Chinese nationale gezondheidscommissie.