Ekaterini Sakellaropoulou (63) is woensdag benoemd tot de nieuwe president van Griekenland. Een grote meerderheid van het Griekse parlement stemde voor Sakellaropoulou, waarmee het land voor het eerst een vrouwelijke president heeft.

De door de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis aangedragen presidentskandidaat kreeg tijdens de stemronde 261 van de 300 stemmen in het parlement.

Sakellaropoulou was eerder actief als rechter en hoofd van de Raad van State. De Grieken zien haar als progressief; zo is ze gespecialiseerd in milieurecht en schreef ze hier ook meerdere wetenschappelijke artikelen over.

Met haar benoeming is Sakellaropoulou de achtste president van Griekenland sinds de Grieken zich in december 1974 uitspraken voor de afschaffing van de monarchie. Ze wordt op 13 maart beëdigd, als de vijf jaar durende termijn van de huidige president Prokopis Pavlopoulos verloopt.