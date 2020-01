De Chinese gezondheidsraad bevestigt tijdens een persconferentie woensdagochtend lokale tijd dat er inmiddels negen doden zijn gevallen door het nieuwe coronavirus. De ziekte is inmiddels bij 440 mensen in 13 Chinese provincies vastgesteld.

Levende dieren krijgen geen toegang meer krijgen tot de stad Wuhan, de Chinese stad waar het virus uitbrak, aldus vicevoorzitter van de gezondheidsraad Li Bin. Het nieuwe coronavirus is waarschijnlijk afkomstig van een illegale markt waar wilde dieren werden verhandeld.



Ook adviseert Li Bin de inwoners van Wuhan in de stad te blijven om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Vanwege Chinees Nieuwjaar reizen veel Chinezen terug naar hun geboortegrond, om daar met hun families de jaarwisseling te vieren.

Ondanks de feestdag raadt de gezondheidsraad alle inwoners van China aan om openbare of drukbezochte gelegenheden zoveel mogelijk te vermijden.

Risico's vergelijkbaar met SARS

De raad kondigde verder aan dat er strengere maatregelen komen in ziekenhuizen om verspreiding onder zorgpersoneel te voorkomen en dat ziekenhuismedewerkers extra goed zullen worden geïnformeerd over het virus.



Gao Foa, het hoofd van het Chinese Ziektebestrijdingscentrum, zei verder woensdag tijdens de persconferentie dat de autoriteiten nog veel moeten leren over het nieuwe virus. Volgens Foa is de zijn de mogelijk risico's van het nieuwe virus vergelijkbaar met de SARS-uitbraak in 2003.

Woensdag komt de World Health Organization (WHO) bijeen om te kijken of er sprake is van een internationaal noodgeval voor de gezondheid. Op verschillende internationale luchthavens zoals in Australië, Hongkong, Rusland, Singapore en de Verenigde Staten worden al verscherpte controles gehouden op vluchten die uit China komen.