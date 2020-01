Het Braziliaanse openbaar ministerie heeft dinsdag zestien mensen aangeklaagd voor moord en verwoesting van het milieu vanwege de dambreuk waarbij in januari vorig jaar 270 mensen om het leven kwamen.

Een van de aangeklaagden is de directeur van mijnbouwbedrijf Vale SA, de eigenaar van de dam. Toen de dam in de staat Minas Gerais bijna een jaar geleden doorbrak, spoelde een stortvloed van mijnafval mee, waardoor tientallen mensen om het leven kwamen.

Behalve de directeur zijn nog tien andere medewerkers van Vale SA aangeklaagd, evenals vijf medewerkers van het Duitse inspectiebedrijf TÜV SÜD. Volgens de aanklagers was er sprake van "een samenzwering tussen Vale SA en TÜV SÜD" om de situatie rondom de dam als veilig te bestempelen.

"TÜV SÜD en Vale verborgen de werkelijke ernst van de situatie systematisch voor de samenleving, aandeelhouders en investeerders", aldus de aanklager.

Hoe de dam uiteindelijk kapot is gegaan, is nog niet duidelijk. Volgens The Guardian zou er maanden voor de breuk een lek in de dam zijn geweest, maar een woordvoerder van Vale SA ontkent dat.