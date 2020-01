De Libanese premier Hassan Diab heeft dinsdag een nieuwe regering gevormd, nadat de vorige regering onder druk van hevige protesten in oktober was ontbonden.

Premier Diab, de sjiitische beweging Hezbollah en haar bondgenoten zijn in overeenstemming gekomen over het vormen van een regering, om zo de economische crisis en de aanhoudende protesten in Libanon aan te pakken.

Zaterdag en zondag braken er in Libanon weer protesten uit met tientallen gewonden tot gevolg, na een periode van relatieve rust. Diab noemt de nieuwe regering "een reddingsteam" en dat de regering "snel, maar niet overhaast zal omgaan met de economische situatie".

Protesten veroorzaakt door economische crisis

De protesten in Libanon braken vorig jaar op 17 oktober uit nadat de regering had aangekondigd bellen via sociale media zoals WhatsApp te gaan belasten. Nadat dit belastingvoorstel was ingetrokken, gingen de protesten door en richtten de tienduizenden betogers zich op de economische problemen, de slechte staat van publieke voorzieningen en de wijdverspreide corruptie in het land.

Na vijf dagen van demonstraties kwam de Libanese overheid met een pakket economische noodmaatregelen om de demonstranten tevreden te stellen. Dit mocht niet baten, waardoor de Libanese premier Hariri 29 oktober besloot af te treden.

In december 2019 werd de relatief onbekende en partijloze Hassan Diab aangesteld als premier.