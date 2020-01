In Seattle is het eerste ziektegeval van het mysterieuze coronavirus in de Verenigde Staten ontdekt. Dat meldt het Center for Disease Control and Prevention (CDC) dinsdag. In China zijn honderden besmettingen met het virus ontdekt, in de VS is dit de eerste keer dat er een besmetting bij iemand wordt ontdekt.

Volgens Amerikaanse media gaat het om een 30-jarige man die afgelopen week terugkwam uit de Chinese stad Wuhan. Zijn toestand zou stabiel zijn.

Het virus heeft inmiddels al aan zes mensen in China het leven gekost. Alle dodelijke slachtoffers komen voor zover bekend uit de Chinese stad Wuhan. Er zijn tot nu toe driehonderd ziektegevallen ontdekt.

86 Hoe het mysterieuze coronavirus zich door China verspreidt

De Gezondheidsorganisatie WHO verwacht dat "het virus de komende dagen in andere delen van China zal opduiken en mogelijk in andere landen". Het RIVM laat desgevraagd weten dat het risico dat de ziekte in Nederland opduikt "vrij nihil" is, omdat er geen directe vluchten vanuit Nederland naar Wuhan gaan. Vanuit de Verenigde Staten gaan er wel vluchten naar de stad.