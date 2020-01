De Verenigde Staten scharen zich achter het initiatief om wereldwijd een biljoen (1.000 miljard) bomen te planten om klimaatverandering tegen te gaan, zegt de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag aan de start van het World Economic Forum (WEF, Wereld Economisch Forum) in het Zwitserse Davos.

Trump wil meewerken aan het "behouden van Gods scheppingen op aarde en de natuurlijke schoonheid van deze wereld". Volgens hem gaat de VS het beleid waarmee het land "natuur herstelt, beheert en laat groeien" voortzetten. Hij ging niet in op hoe hij een bijdrage wilde leveren aan het initiatief.

De Amerikaanse president kreeg massaal applaus voor zijn uitspraken. Greenpeace-directeur Jennifer Morgan tempert de verwachtingen, omdat "Trump de klimaatcrisis nog steeds niet begrijpt". De VS was in 2018 nog goed voor 15 procent van uitstoot van broeikasgassen, "dat is iets waar de president aan moet werken", aldus Morgan.

In het verleden kreeg Trump meermaals internationale kritiek te verduren om zijn klimaatbeleid. Zo trok hij zijn land terug uit het klimaatakkoord van Parijs en noemde hij klimaatverandering een "hoax" (bedenksel). Op die uitspraak kwam Trump begin deze maand terug.

Bestrijding van klimaatverandering staat centraal tijdens de vijftigste editie van het WEF, waar wereldleiders, CEO's, academici en internationale politici op afkomen.