Het mysterieuze nieuwe coronavirus in China heeft al aan zes mensen het leven gekost, meldt burgemeester Zhou Xianwang van de Chinese stad Wuhan dinsdag. Voor zover bekend komen alle dodelijke slachtoffers uit Wuhan, de miljoenenstad die wordt gezien als het epicentrum van de uitbraak.

Ook het aantal ziektegevallen steeg behoorlijk. Het gaat nu om bijna driehonderd patiënten. Maandag werd nog gesproken over drie doden en amper tweehonderd patiënten.

Gezondheidsorganisatie WHO verwacht dat "het virus de komende dagen in andere delen van China zal opduiken en mogelijk in andere landen".

Dat komt mogelijk door het naderende Chinees Nieuwjaar, dat op 25 januari begint. Miljoenen Chinezen grijpen de feestdagen aan om te reizen en familieleden op te zoeken. Woensdag beraadt de WHO zich over mogelijke reisadviezen en voorzorgsmaatregelen bij een conferentie in Genève.

Het virus is ook al in miljoenensteden als Peking, Guangdong, Tianjin en Sjanghai aangetroffen. Buiten China kregen Thailand, Japan en Zuid-Korea al met enkele besmettingen te maken, terwijl in de Filipijnen gevreesd wordt dat een vijfjarige Chinese jongen met het virus in het ziekenhuis is opgenomen. Alle patiënten zouden recentelijk in Wuhan zijn geweest.

Op internationale luchthavens in bijvoorbeeld Australië, Hongkong, Singapore en de Verenigde Staten worden passagiers die uit China komen al extra gecontroleerd.