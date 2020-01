Pieter van Vollenhoven, de oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), ontkent ten stelligste dat het rapport over de crash van de Boeing van Turkish Airlines in 2009 is aangepast na druk van de VS. Hij zegt overigens wel dat er druk is uitgeoefend om het rapport aan te passen.

"Er is altijd kritiek en druk, de waarheid is niet geliefd", stelde Van Vollenhoven dinsdag in het NOS Radio 1 Journaal. Van Vollenhoven was in 2009 de voorzitter van de OVV. "Maar dat heeft nooit effect gehad. Ik hecht veel waarde aan de onafhankelijkheid."

De oud-voorzitter verwerpt ook de suggestie dat de verantwoordelijkheid voor de crash in het rapport meer bij de bemanning werd gelegd dan bij Boeing zelf.

"De problematiek met de hoogtemeters was bekend, zowel bij Boeing als bij Turkish Airlines. Dat probleem had zich al op twee eerdere vluchten voorgedaan. Dit was toen opgelost door de automatische meter uit te zetten."

Deze klachten stonden "niet hoog op de prioriteitenlijst van Boeing", aldus Van Vollenhoven.

Negen mensen kwamen bij de crash om het leven

De Boeing 737-800 van Turkish Airlines stortte op 25 februari 2009 vlak voor de Polderbaan bij Schiphol neer. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven en raakten 120 anderen gewond.

De schuld werd in het rapport van de OVV voornamelijk gelegd bij de bemanning en de verkeersleiding, terwijl berichten over het niet functioneren van een automatisch systeem in het Boeing-toestel volgens The New York Times werden genegeerd.

Volgens de Amerikaanse krant haalden mensen van Boeing en de Amerikaanse federale luchtvaartinspectie de OVV over om kritiek op de vliegtuigfabrikant te bagatelliseren of niet op te nemen in het rapport.

The New York Times claimt nieuwe bewijzen te hebben

De Amerikaanse krant zegt bewijzen hiervoor te hebben ingezien. De journalisten komen tot de conclusie dat er grote overeenkomsten zijn tussen de crash van de 737-800 nabij Schiphol in 2009 en de twee crashes van de opvolger van het toestel (de 737 MAX) in 2018 en 2019. De 737 MAX werd vorig jaar aan de grond gezet na noodlottige ongelukken in Indonesië en Ethiopië.

In het onderzoek naar de crashes met de 737 MAX, waarbij in totaal 346 mensen de dood vonden, werd ontdekt dat de neus van de vliegtuigen naar beneden werd gedrukt door een falend veiligheidssysteem.

Daarnaast stelt The New York Times dat de OVV een deelstudie van luchtvaartexpert Sidney Dekker uit de publiciteit gehouden zou hebben. In dat rapport beschuldigt Dekker Boeing ervan dat het bedrijf zijn eigen tekortkomingen in het ontwerp toedekte met "amper geloofwaardige" vermaningen dat piloten meer op hun hoede moesten zijn. Ook in dit geschetste beeld herkent Van Vollenhoven zich naar eigen zeggen niet.