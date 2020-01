Een rechtbank in de Noord-Chinese stad Tianjin heeft dinsdag de voormalige Interpol-president Meng Hongwei veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13,5 jaar wegens omkoping.

Ook moet hij een schadevergoeding van omgerekend 260.000 euro terugbetalen aan de Chinese overheid. Meng heeft laten weten dat hij niet in beroep gaat tegen de uitspraak.

De Chinese autoriteiten hadden Meng aangeklaagd voor corruptie en machtsmisbruik toen hij topfuncties bekleedde bij de kustwacht en het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid. Volgens China is aangetoond dat hij "overdadige hoeveelheden staatsgeld uitgaf, zijn macht misbruikte en weigerde partijbeslissingen te volgen".

In juli bekende Meng voor de rechtbank dat hij zich had laten omkopen. Hij zou tussen 2005 en 2017 bijna 1,9 miljoen euro hebben aangenomen.

Het voormalige hoofd van de internationale politiedienst Interpol verdween in september 2018 toen hij vanuit Frankrijk naar China reisde. Later bleek dat hij in China was opgepakt en door de Communistische Partij van China was geroyeerd.

Mengs vrouw, die samen met haar twee kinderen politiek asiel heeft gekregen in Frankrijk, heeft altijd gesproken van een politiek proces.