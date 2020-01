Een vierde persoon is dinsdag overleden aan de gevolgen van het mysterieuze coronavirus in China, meldt de BBC.

Het slachtoffer is een 89-jarige man uit Wuhan, de Oost-Chinese miljoenenstad die in het epicentrum van de uitbraak ligt.

De Chinese nationale gezondheidscommissie bevestigde maandag dat het virus overdraagbaar is van mens op mens. Zeker twee nieuwe infectiegevallen in de Chinese provincie Guangdong zijn hieraan te wijten.

Inmiddels zijn meer dan tweehonderd nieuwe besmettingsgevallen gemeld, in onder meer grote steden als Peking en Sjanghai. Ook zijn minstens vijftien medische hulpverleners in Wuhan besmet geraakt met het virus; van een van hen is de toestand kritiek.

Alle nieuwe besmettingsgevallen worden tijdens de behandeling in quarantaine gehouden. Sinds het virus in december uitbrak, zijn ook al tientallen mensen genezen.

Er zijn ook twee besmettingen in Thailand, één in Japan en één in Zuid-Korea gemeld. Al die getroffen personen zijn recentelijk in Wuhan geweest. Australië heeft aangekondigd dat het passagiers die uit China komen, gaat screenen op luchthavens.