Honderden migranten hebben maandag de rivier Suchiate aan de Guatemalteeks-Mexicaanse grens overgestoken nadat ze de toegang tot de brug over de rivier ontzegd was. De migranten proberen via Mexico de Verenigde Staten te bereiken.

Het merendeel van de migranten komt uit Honduras, van waaruit ze op de vlucht zijn geslagen vanwege de slechte economische vooruitzichten en het aanhoudende bendegeweld. Ze hadden zich met enkele duizenden in een kampement in Guatemala verzameld voordat ze de grens naar Mexico overstaken.

Het Mexicaanse leger probeerde de migrantenstroom tegen te houden, maar enkele honderden migranten zijn door de legerlinie heen gebroken. Sommige media rapporteerden dat er sprake was van gevechten tussen het leger en de migranten, waarbij het leger traangas gebruikte en de migranten met stenen gooiden.

Onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump probeert Mexico de migratieroutes naar de Verenigde Staten zo veel mogelijk af te snijden. Nadat Trump dreigde met economische sancties, spraken de VS en Mexico in juni af dat Mexico illegale immigratie aan banden zou leggen, waarvoor ook het leger ingezet mag worden.