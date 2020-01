Door noodweer in Spanje zijn de afgelopen dagen drie mensen op verschillende plaatsen om het leven gekomen. De storm, die de naam Gloria heeft gekregen, kenmerkt zich door harde wind, sneeuwval, regen en lage temperaturen.

In de provincie Ávila kwam een 63-jarige man om het leven toen hij door een rondvliegende dakpan werd geraakt.

In de noordwestelijke regio Asturië overleed een andere man toen hij door een auto werd aangereden terwijl hij zijn sneeuwkettingen aan het vastmaken was.

Een 54-jarige dakloze vrouw overleed in Gandia, vlak bij Valencia, door bevriezing tijdens het koude weer.

In meer dan dertig provincies is een waarschuwing voor slecht weer afgegeven. In vijf provincies blijft de hoogste waarschuwing actief. Vooral de middellandse zeekust en de eilandengroep de Balearen worden hard getroffen door de storm.

Het vliegveld van Alicante werd zondag gesloten, waardoor bijna tweehonderd vluchten zijn geannuleerd. In de kustprovincie Valencia werden scholen gesloten en wegen afgesloten. In de provincie zijn windvlagen van 115 kilometer per uur en 8 meter hoge golven waargenomen.