De ouders van de Spaanse peuter Julen die vorig jaar in een put viel en omkwam, hebben een wettelijke regeling getroffen met de eigenaar van het stuk grond waar de put stond, melden de aanklagers maandag. David Serrano wordt veroordeeld tot een jaar celstraf. Ook moet hij een schadevergoeding van 190.000 euro aan de ouders van de peuter betalen.

De rechtszaak over de dood van de tweejarige Julen zou eigenlijk dinsdag beginnen.

In juli eiste de Spaanse justitie een celstraf van drie jaar tegen de eigenaar van de grond in het Zuid-Spaanse Totalán. Hij werd vervolgd voor dood door schuld. Hij heeft schuld bekend.

Serrano had volgens justitie geen waarschuwingsborden geplaatst bij de put. Ook had hij de ouders van de peuter niet gewaarschuwd voor de aanwezigheid van de putten.

Julen was met familieleden op het terrein aan het spelen toen hij in een 28 centimeter brede put viel. Hulpverleners bereikten het lichaam van de peuter pas na bijna twee weken. Hij was tientallen meters naar beneden gevallen.

Uit de autopsie bleek dat de jongen vrij snel na de val is omgekomen door onder meer verwondingen aan zijn hoofd.